Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу
Вірменія вперше від початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє вірменська філія "Радіо Свобода" із посиланням на джерела.
Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться — поки що невідомо. За словами джерела видання, про це Єреван оголосить найближчим часом.
До цього Вірменія не відправляла Україні ані військову, ані гуманітарну допомогу. У червні 2023 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії. Пашинян зазначив, що на Заході вважають Вірменію союзником росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.