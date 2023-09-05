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ПОЛІТИКА

Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу

05 вересня 2023, 20:52
Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу
Фото: з відкритих джерел
Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться — поки що невідомо.

Вірменія вперше від початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє вірменська філія "Радіо Свобода" із посиланням на джерела.

Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться — поки що невідомо. За словами джерела видання, про це Єреван оголосить найближчим часом.

До цього Вірменія не відправляла Україні ані військову, ані гуманітарну допомогу. У червні 2023 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії. Пашинян зазначив, що на Заході вважають Вірменію союзником росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.

Вірменіядопомогавійна в Україні

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