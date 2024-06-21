Вірменія визнала державу Палестина
21 червня 2024, 12:55
Фото: з відкритих джерел
Вірменія заявила, що прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.
Вірменія визнала Палестину як незалежну і суверенну державу.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Вірменії.
Згідно з заявою, Вірменія щиро зацікавлена у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.
"Ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип "двох держав" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення. Враховуючи це, Вірменія визнає державу Палестина", – йдеться в повідомлені.
Також Вірменія приєдналася до резолюцій Генасамблеї ООН щодо припинення вогню в секторі Гази. Країна засудила насильство щодо цивільного населення й атаки на цивільну інфраструктуру, а також захоплення заручників.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є "нагородою за тероризм", а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків Хамасу.