Вірменія визнала державу Палестина

Вірменія заявила, що прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

Вірменія визнала Палестину як незалежну і суверенну державу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Вірменії.

Згідно з заявою, Вірменія щиро зацікавлена ​​у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

"Ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип "двох держав" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення. Враховуючи це, Вірменія визнає державу Палестина", – йдеться в повідомлені.