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Вірменія визнала державу Палестина

21 червня 2024, 12:55
Вірменія визнала державу Палестина
Фото: з відкритих джерел
Вірменія заявила, що прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

Вірменія визнала Палестину як незалежну і суверенну державу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Вірменії.

Згідно з заявою, Вірменія щиро зацікавлена ​​у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами. 
 
"Ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип "двох держав" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення. Враховуючи це, Вірменія визнає державу Палестина", – йдеться в повідомлені.
 
Також Вірменія приєдналася до резолюцій Генасамблеї ООН щодо припинення вогню в секторі Гази. Країна засудила насильство щодо цивільного населення й атаки на цивільну інфраструктуру, а також захоплення заручників.
 
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є "нагородою за тероризм", а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків Хамасу.

 

ВірменіяПалестинавійна в Україніросія окупанти

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