Вірменія визнала юрисдикцію МКС

Конституційний суд Вірменії визнав рішення МКС такими, що відповідають конституції країни, зобов'язання, закріплені Римським статутом про Міжнародний кримінальний суд.

Сьогодні відбулось засідання, на якому було прийняте відповідне рішення.

Повідомляє News.am.

Згідно з сьогоднішнім висновком Конституційного суду Вірменії, зобов'язання, встановлені заявою про ретроактивне визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, відповідають вірменській конституції.

Це питання обговорювалося в суді в письмовому порядку. Рішення Конституційного суду є остаточним та набуває законної сили з моменту його прийняття.

Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС країни у 2004 році визнав зобов'язання документа такими, що суперечать низці положень Конституції країни, що діяла на той момент.

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