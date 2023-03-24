Вірменія визнала юрисдикцію МКС
Сьогодні відбулось засідання, на якому було прийняте відповідне рішення.
Повідомляє News.am.
Згідно з сьогоднішнім висновком Конституційного суду Вірменії, зобов'язання, встановлені заявою про ретроактивне визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, відповідають вірменській конституції.
Це питання обговорювалося в суді в письмовому порядку. Рішення Конституційного суду є остаточним та набуває законної сили з моменту його прийняття.
Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС країни у 2004 році визнав зобов'язання документа такими, що суперечать низці положень Конституції країни, що діяла на той момент.
Минулого тижня ISW написали, що росія втрачає підтримку серед краін ОДКБ.