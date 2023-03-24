Матеріали:
Теми:

Вірменія визнала юрисдикцію МКС

24 березня 2023, 19:05
Вірменія визнала юрисдикцію МКС
Фото: з вільного доступу
Конституційний суд Вірменії визнав рішення МКС такими, що відповідають конституції країни, зобов'язання, закріплені Римським статутом про Міжнародний кримінальний суд.

Сьогодні відбулось засідання, на якому було прийняте відповідне рішення. 

Повідомляє News.am.

Згідно з сьогоднішнім висновком Конституційного суду Вірменії, зобов'язання, встановлені заявою про ретроактивне визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, відповідають вірменській конституції.

Це питання обговорювалося в суді в письмовому порядку. Рішення Конституційного суду є остаточним та набуває законної сили з моменту його прийняття.

Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС країни у 2004 році визнав зобов'язання документа такими, що суперечать низці положень Конституції країни, що діяла на той момент.

Минулого тижня ISW написали, що росія втрачає підтримку серед краін ОДКБ.

ВірменіяМКС

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється