Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ
04 грудня 2024, 17:33
Фото: з відкритих джерел
За словами Пашиняна, повернення Вірменії до ОДКБ майже неможливе
Повернення Вірменії в Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) неможливе.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.
Під час урядової години депутат фракції "Цивільний договір" Давид Карапетян нагадав заяву російського диктатора путіна, згідно з якою ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі, оскільки нападу на Республіку Вірменія не було.
путін також зазначив, що Вірменія підтримує всі документи, які ухвалюються в рамках ОДКБ. Депутат поцікавився, чи не суперечить це раніше зробленій заяві про припинення участі Вірменії в ОДКБ.
"Наша позиція дуже чітка: у 2021 і 2022 роках мали місце територіальні зазіхання й агресія проти Республіки Вірменія. Коли відбулося зазіхання, ми сказали: шановні колеги, та червона лінія, про яку ви говорили, перетнута. Після цього вони сказали: знаєте, здається, кордон не було делімітовано? Тут ми сказали: в такому випадку, де ж проходить червона лінія, покажіть зону відповідальності ОДКБ в Республіці Вірменія. Вони не показали. І моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії і не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує", – заявив Пашинян.
Пашинян зазначив, що Вірменія заморозила свою участь у діяльності ОДКБ, а це значить, що вона не бере участі в розробленні документа і не вносить жодних пропозицій, не висловлює свого ставлення до пропозицій.
"Ми не просто накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег. Але ще раз кажу, зокрема й розрив між цими подіями та їхнім публічним взаємним висловленням, робить повернення Республіки Вірменія до ОДКБ дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. Думаю, що тут ми перейшли точку неповернення", – підсумував Пашинян.