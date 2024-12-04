Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ

04 грудня 2024, 17:33
Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ
Фото: з відкритих джерел
За словами Пашиняна, повернення Вірменії до ОДКБ майже неможливе

Повернення Вірменії в Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) неможливе.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

Під час урядової години депутат фракції "Цивільний договір" Давид Карапетян нагадав заяву російського диктатора путіна, згідно з якою ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі, оскільки нападу на Республіку Вірменія не було.
 
путін також зазначив, що Вірменія підтримує всі документи, які ухвалюються в рамках ОДКБ. Депутат поцікавився, чи не суперечить це раніше зробленій заяві про припинення участі Вірменії в ОДКБ.
 
"Наша позиція дуже чітка: у 2021 і 2022 роках мали місце територіальні зазіхання й агресія проти Республіки Вірменія. Коли відбулося зазіхання, ми сказали: шановні колеги, та червона лінія, про яку ви говорили, перетнута. Після цього вони сказали: знаєте, здається, кордон не було делімітовано? Тут ми сказали: в такому випадку, де ж проходить червона лінія, покажіть зону відповідальності ОДКБ в Республіці Вірменія. Вони не показали. І моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії і не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує", – заявив Пашинян.
 
Пашинян зазначив, що Вірменія заморозила свою участь у діяльності ОДКБ, а це значить, що вона не бере участі в розробленні документа і не вносить жодних пропозицій, не висловлює свого ставлення до пропозицій.
 
"Ми не просто накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег. Але ще раз кажу, зокрема й розрив між цими подіями та їхнім публічним взаємним висловленням, робить повернення Республіки Вірменія до ОДКБ дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. Думаю, що тут ми перейшли точку неповернення", – підсумував Пашинян.

 

Вірменіяодкбвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється