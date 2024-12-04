Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ

За словами Пашиняна, повернення Вірменії до ОДКБ майже неможливе

Повернення Вірменії в Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) неможливе.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

Під час урядової години депутат фракції "Цивільний договір" Давид Карапетян нагадав заяву російського диктатора путіна, згідно з якою ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі, оскільки нападу на Республіку Вірменія не було.

путін також зазначив, що Вірменія підтримує всі документи, які ухвалюються в рамках ОДКБ. Депутат поцікавився, чи не суперечить це раніше зробленій заяві про припинення участі Вірменії в ОДКБ.

"Наша позиція дуже чітка: у 2021 і 2022 роках мали місце територіальні зазіхання й агресія проти Республіки Вірменія. Коли відбулося зазіхання, ми сказали: шановні колеги, та червона лінія, про яку ви говорили, перетнута. Після цього вони сказали: знаєте, здається, кордон не було делімітовано? Тут ми сказали: в такому випадку, де ж проходить червона лінія, покажіть зону відповідальності ОДКБ в Республіці Вірменія. Вони не показали. І моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії і не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує", – заявив Пашинян.