Вірменія заперечила заяви про військову активність росії на своїй території

У заяві речниці відомства Ані Бадалян йдеться, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутністю у Вірменії є неправдивою.

Міністерство закордонних справ Вірменії категорично спростувало інформацію про нібито посилення російської військової присутності у країні. Офіційний Єреван наголосив, що не дозволяє використовувати свою територію для агресії проти сусідніх держав.

Про це заявила речниця відомства Ані Бадалян.

У МЗС заявили, що "вигадані відомості"про пришвидшене комплектування російської військової бази в Ґюмрі не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Парламент Вірменії в першому читанні схвалив законопроєкт про націоналізацію компанії "Електричні мережі Вірменії", що належить російському мільярдеру Самвелу Карапетяну.