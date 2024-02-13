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Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах

13 лютого 2024, 09:11
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах
За попередніми даними, є поранені.

Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл з боку Азербайджану.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства. 

Вогонь було відкрито зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд.

Обстріл стався о 5:30 за місцевим часом (3:30 за Києвом). За попередніми даними, у вірменської сторони є поранені. Міністерство оборони планує випустити розширену заяву пізніше.

Натомість азербайджанське інформаційне агентство AZERTAC стверджує, що напередодні обстрілу зазнали позиції азербайджанських військових, один з них був поранений.

Ще у січні Азербайджан заявляв про "значний прогрес" щодо тексту мирної угоди з Вірменією.

1 січня офіційно припинила існування так звана "Нагірно-Карабахська республіка". Азербайджан повернув контроль над своїми міжнародно визнаними землями внаслідок військової операції, яка тривала 1 день.

війнаВірменіяАзербайджанвійна в Україніросія окупанти

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