Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах

За попередніми даними, є поранені.

Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл з боку Азербайджану.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Вогонь було відкрито зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд.

Обстріл стався о 5:30 за місцевим часом (3:30 за Києвом). За попередніми даними, у вірменської сторони є поранені. Міністерство оборони планує випустити розширену заяву пізніше.

Натомість азербайджанське інформаційне агентство AZERTAC стверджує, що напередодні обстрілу зазнали позиції азербайджанських військових, один з них був поранений.

Ще у січні Азербайджан заявляв про "значний прогрес" щодо тексту мирної угоди з Вірменією.

1 січня офіційно припинила існування так звана "Нагірно-Карабахська республіка". Азербайджан повернув контроль над своїми міжнародно визнаними землями внаслідок військової операції, яка тривала 1 день.