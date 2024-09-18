Вірменська влада повідомила про спробу держперевороту за участі рф

Вірменські слідчі вважають, що на території росії у групи затриманих були спільники.

Слідчий комітет Вірменії заявив про відкриття кримінального провадження проти п’ятьох громадян країни та двох колишніх мешканців Карабаху через спробу захоплення влади.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Слідство стверджує, що підозрювані проходили підготовку до узурпації на території росії. Суд заарештував трьох із них, інші четверо були оголошені у розшук. За версією слідства, вони планували захопити владу у Вірменії із використанням зброї.

Стверджується, що обвинувачені вербували громадян Вірменії та колишніх жителів Карабаху за винагороду у 220 тис. рублів (приблизно $2.4 тис.) на місяць кожному. Завербованих осіб відправляли у Ростов-на-Дону нібито для проходження тримісячних зборів для навчання володінням нових видів важкої зброї. Там їх також перевіряли на поліграфі.