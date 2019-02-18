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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вісім кандидатів у президенти попросили у Нацполіції охорону

МВС не буде втручатися у виборчий процес щодо підтримки когось із кандидатів у президентів
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вісім кандидатів у президенти звернулися до поліції з проханням про охорону.
Вісім кандидатів у президенти попросили у Нацполіції охорону Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Проводимо роботу щодо охорони кандидатів на пост президента України. Наразі з таким проханням звернулися до Національної поліції вісім кандидатів", - сказав Аваков на координаційній нараді правоохоронних органів у понеділок, інформує УП.

При цьому він зазначив, що МВС не буде втручатися у виборчий процес щодо підтримки когось із кандидатів у президентів і кожен, незалежно від провладності чи опозиційності матиме рівні права.

Очільник відомства розповів, що наразі вже зареєстровано 1477 заяв та повідомлень, пов'язаних і з незаконною агітацією, підкупом виборців, пошкодженням майна та хуліганські дій, через що відкрито 61 кримінальне провадження та складено 306 протоколів про адмінпорушення.

"З метою  профілактики таких порушень проводяться зустрічі з керівниками політичних організацій, їх осередків на місцях, а також з довіреними особами кандидатів. Розяснюємо неприпустимість і дестабілізацію обстановки в регіонах і державі в цілому", - наголосив він.

Також Аваков заявив, що до правоохоронних органів надходять дані про розгортання системи масштабного підкупу і якщо це "перейде у фазу скоєння злочину", то поліція миттєво відреагує.

Нагадаємо, що Арсен Аваков наголосив на неприпустимості будь-яких провокацій щодо кандидатів у президенти.

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18 02 2019 12:19
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