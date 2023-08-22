Вісім країн приєднались до нових санкцій ЄС проти білорусі

Як зазначається, до санкцій долучились країни-кандидати на членство в ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина.

Рада Європейського Союзу в понеділок сповістила про рішення восьми інших країн долучились до останніх персональних санкцій проти білорусі, запроваджених на початку серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Як зазначається, до санкцій долучились країни-кандидати на членство в ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина.

Обмеження також запровадять у себе країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія – як члени Європейського економічного простору.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – йдеться в повідомленні.

Рада Європейського Союзу 3 серпня схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.

Санкційні списки поповнились, серед іншого, співробітниками пенітенціарних установ білорусі, причетними до тортур і жорстокого поводження з ув'язненими, пропагандистами й суддями, причетними до переслідування демократичної опозиції, активістів і журналістів.

У чорний список також потрапили три державні підприємства білорусі, які вжили заходів проти працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках, і білоруський державний нафтохімічний конгломерат "Белнефтехим".