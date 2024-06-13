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ПОЛІТИКА

Вісім країн ЄС закликають обмежити пересування російських дипломатів – Reuters

13 червня 2024, 14:12
Вісім країн ЄС закликають обмежити пересування російських дипломатів – Reuters
Джерело: pixabay
Підписантами листа стали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії.

Вісім міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку і обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на листа міністрів до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Підписантами листа стали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії.

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність", – йдеться в листі, датованому 11 червня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС". У листі додають, що, хоча висилка має важливе значення, загроза залишається.

"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності і обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", – зазначили вони.

Автори листа вважають, що цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури.

ЄвросоюзБоррельдипломати рф

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