Вісім країн ЄС закликають обмежити пересування російських дипломатів – Reuters
Вісім міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку і обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на листа міністрів до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.
Підписантами листа стали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії.
"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність", – йдеться в листі, датованому 11 червня, з яким ознайомилося агентство Reuters.
Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС". У листі додають, що, хоча висилка має важливе значення, загроза залишається.
"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності і обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", – зазначили вони.
Автори листа вважають, що цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури.