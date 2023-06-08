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Вісйька рф втратили багато позицій через підрив Каховської ГЕС – ISW

08 червня 2023, 10:27
Вісйька рф втратили багато позицій через підрив Каховської ГЕС – ISW
Аналітики Інституту припускають, що росія підірвала дамбу через страх, що ЗСУ форсують Дніпро.

Через підрив дамби Каховської ГЕС зруйновано багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра.

Про це Інститут вивчення війни написав в щоденному звіті

В ISW вважають, що руйнування греблі Каховської ГЕС значно змінює географію і топографію херсонської ділянки фронту. Затоплення серйозно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному березі Дніпра, зокрема позиції на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

"Руйнування дамби Каховської ГЕС впливає на російські військові позиції на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень першої лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації військ рф в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Дніпра", - йдеться в звіті. 

Крім того, повінь знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, а підрозділи росіян поспіхом відійшли на 5-15 км від зон затоплення. Відтак, росіяни тепер не можуть здійснювати артобстріли.

В той же час, росіяни ігнорують той факт, що втратили свою лінію оборони і акцентують увагу на тому, що ЗСУ тепер важче форсувати Дніпро. 

В ISW додали, що не дають жодних оцінок, чи намагалися ЗСУ перетнути Дніпро чи з якою метою вони могли це зробити.

"Але явне занепокоєння в російському військовому інформаційному просторі свідчить про те, що страх перед такою переправою і переконання, що вона вже відбувалася або була неминучою, був присутній у свідомості росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як дамба була зруйнована", – пишуть аналітики.

РосіяГЕСЗСУISW

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