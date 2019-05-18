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Віталій Кличко: "УДАР" піде на парламентські вибори

Водночас він не надав прямої відповіді щодо участі свого брата Володимира Кличка у політичних процесах
Партія УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
Віталій Кличко: "УДАР" піде на парламентські вибори Віталій Кличко. Фото: УДАР / facebook.com

"Партія УДАР буде однозначно брати участь у виборах до Верховної Ради", - заявив лідер політсили, мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Що стосується Володимира, то йому не байдуже щодо процесів, які відбуваються в Україні, він завжди мене підтримував, він є патріотом і робить все для того, що Україна стала по-справжньому європейською країною", - сказав Кличко.

Як писали ЗМІ, ще перед другим туром президентських виборів мер Києва Віталій Кличко повідомив президенту Петру Порошенку, що партія УДАР балотуватиметься до Верховної Ради окремо від БПП.

Однак сам Кличко, як повідомлялося, не збирається залишати крісло мера і йти в депутати.

Крім того, повідомлялося, що список УДАРу на парламентських виборах може очолити брат Віталія Кличка Володимир.

У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко розповів, що веде розмови з Віталієм Кличком і не виключає створення спільної політичної сили.

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18 05 2019 16:42
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