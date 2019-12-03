Вітер видув із Київського апеляційного суду папки з архівними справами, - ВІДЕО

Вони розлетілися на дорозі та кладовищі

Через сильний вітер, який був у Києві 11 березня, з будівлі Київського апеляційного суду вилетіли папки з судовими справами.

Серед них були лише архівні справи. Точну кількість втрачених паперів там поки назвати не можуть, повідомили у прес-службі суду "theБабелю".

Шквальний вітер вибив вікно у кімнаті, де зберігаються архівні матеріали, пояснили у суді. Працівники намагалися не допустити падіння вікна вниз, а потім збирали папери на вулиці.

На відео, яке опублікував у Facebook "Киев Оперативный", видно, що папери розлетілися проїжджою частиною.

"Уся Соломʼянська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду", - йдеться в описі до відео.

На відео також видно, що на одній із папок написано "Апеляційний суд міста Києва". Зараз цей суд називається "Київський апеляційний суд" - таку назву він отримав у червні 2018 року в межах судової реформи.