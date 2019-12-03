Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вітер видув із Київського апеляційного суду папки з архівними справами, - ВІДЕО

Вони розлетілися на дорозі та кладовищі
Через сильний вітер, який був у Києві 11 березня, з будівлі Київського апеляційного суду вилетіли папки з судовими справами.
Вітер видув із Київського апеляційного суду папки з архівними справами, - ВІДЕО Фото: facebook.com/VladimirMukhin999

Серед них були лише архівні справи. Точну кількість втрачених паперів там поки назвати не можуть, повідомили у прес-службі суду "theБабелю".

Шквальний вітер вибив вікно у кімнаті, де зберігаються архівні матеріали, пояснили у суді. Працівники намагалися не допустити падіння вікна вниз, а потім збирали папери на вулиці.

На відео, яке опублікував у Facebook "Киев Оперативный", видно, що папери розлетілися проїжджою частиною.

"Уся Соломʼянська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду", - йдеться в описі до відео.

На відео також видно, що на одній із папок написано "Апеляційний суд міста Києва". Зараз цей суд називається "Київський апеляційний суд" - таку назву він отримав у червні 2018 року в межах судової реформи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2019 12:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.