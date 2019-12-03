Вітер видув із Київського апеляційного суду папки з архівними справами, - ВІДЕО
Серед них були лише архівні справи. Точну кількість втрачених паперів там поки назвати не можуть, повідомили у прес-службі суду "theБабелю".
Шквальний вітер вибив вікно у кімнаті, де зберігаються архівні матеріали, пояснили у суді. Працівники намагалися не допустити падіння вікна вниз, а потім збирали папери на вулиці.
На відео, яке опублікував у Facebook "Киев Оперативный", видно, що папери розлетілися проїжджою частиною.
"Уся Соломʼянська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду", - йдеться в описі до відео.
На відео також видно, що на одній із папок написано "Апеляційний суд міста Києва". Зараз цей суд називається "Київський апеляційний суд" - таку назву він отримав у червні 2018 року в межах судової реформи.
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