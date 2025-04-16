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Віткофф і Рубіо летять в Париж для переговорів про Україну

16 квітня 2025, 08:55
Віткофф і Рубіо летять в Париж для переговорів про Україну
Фото: з вільних джерел
За даними кількох інформованих джерел, посадовці прибудуть у Париж ще цього тижня.
Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа щодо врегулювання конфліктів в Україні та секторі Газа Стів Віткофф прибудуть до Парижа.
 
Про це повідомили два джерела, обізнані з планами делегації, пише Politico.
 
Віткофф має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, тоді як Рубіо планує переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.
 
Американський чиновник, який побажав залишитись анонімним через відсутність повноважень говорити з пресою, підтвердив, що Рубіо дійсно буде в Парижі цього тижня, після чого вирушить до Африки.
 
Один із представників, знайомий з підготовкою візиту, зазначив, що в центрі переговорів будуть Україна, Іран і торговельна політика - зокрема у світлі останніх заяв Трампа щодо можливого запровадження нових мит.
 
Зустріч Віткоффа з Макроном відбудеться невдовзі після візиту американського посланника до Москви, де він мав розмову з правителем Росії Володимиром Путіним. Метою зустрічі було обговорення потенційного перемир’я в Україні, після того як американо-російські переговори з цього приводу зіштовхнулися з серйозними труднощами.
 
Як зауважив прессекретар Білого дому, візит до москви є "ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню", навіть попри "розчарування" Трампа.
 
Французький президент, зі свого боку, відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні. Йдеться зокрема про можливе розгортання в країні іноземного контингенту військ у разі досягнення перемир’я.

 

Питання мит обіцяє стати головним у переговорах. Минулого тижня президент Макрон заявив, що рішення Трампа призупинити його найбільш жорсткі мита на 90 днів створює лише "крихку" паузу в напруженості.

війна в УкраїніФранція

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