Віткофф і Рубіо летять в Париж для переговорів про Україну

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа щодо врегулювання конфліктів в Україні та секторі Газа Стів Віткофф прибудуть до Парижа.

Віткофф має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, тоді як Рубіо планує переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Американський чиновник, який побажав залишитись анонімним через відсутність повноважень говорити з пресою, підтвердив, що Рубіо дійсно буде в Парижі цього тижня, після чого вирушить до Африки.

Один із представників, знайомий з підготовкою візиту, зазначив, що в центрі переговорів будуть Україна, Іран і торговельна політика - зокрема у світлі останніх заяв Трампа щодо можливого запровадження нових мит.

Зустріч Віткоффа з Макроном відбудеться невдовзі після візиту американського посланника до Москви, де він мав розмову з правителем Росії Володимиром Путіним. Метою зустрічі було обговорення потенційного перемир’я в Україні, після того як американо-російські переговори з цього приводу зіштовхнулися з серйозними труднощами.

Як зауважив прессекретар Білого дому, візит до москви є "ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню", навіть попри "розчарування" Трампа.

Французький президент, зі свого боку, відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні. Йдеться зокрема про можливе розгортання в країні іноземного контингенту військ у разі досягнення перемир’я.