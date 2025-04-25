Bloomberg писав, що американський посадовець під час зустрічі з путіним порушуватиме питання про право України на власну армію

Представник президента США Стів Віткофф прибув до москви.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак Віткоффа приземлився у московському аеропорту "Внуково".

"Спецрейс зі США, який раніше увійшов у повітряний простір рф з боку Латвії, приземлився в аеропорту "Внуково", – йдеться в заяві.

москва цього тижня готувалася до візиту спецпредставника президента США Офіційні деталі візиту поки не розголошуються.