Віткофф прибув до москви
25 квітня 2025, 12:08
джерело DR
Bloomberg писав, що американський посадовець під час зустрічі з путіним порушуватиме питання про право України на власну армію
Представник президента США Стів Віткофф прибув до москви.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Літак Віткоффа приземлився у московському аеропорту "Внуково".
"Спецрейс зі США, який раніше увійшов у повітряний простір рф з боку Латвії, приземлився в аеропорту "Внуково", – йдеться в заяві.
москва цього тижня готувалася до візиту спецпредставника президента США Офіційні деталі візиту поки не розголошуються.