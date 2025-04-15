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Віткофф вважає питання "п'яти територій" ключовим для переговорів із рф

15 квітня 2025, 11:11
Віткофф вважає питання
Фото: Reuters
Віткофф вважає, що путін прагне "постійного припинення вогню"
В обговорюваній з росією угоді про припинення вогню ключовими є "п'ять територій".
 
Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно повернувся з чергової подорожі до путіна, сказав у ефірі Fox News. 
 
Він сказав, що під час останньої п'ятигодинної, "переконливої" зустрічі, окрім путіна, в переговорній кімнаті були двоє його радників: Дмітрієв та Ушаков. Віткофф вважає, що путін прагне "постійного припинення вогню". 
 
На столі обговорення з росіянами і внутрішні питання України, як от вступ до НАТО. 
 
"Також там є безпекові протоколи, ніякого НАТО, статті 5", – перерахував він. 
 
Віткофф у розмові з Fox News не уточнив, які "пʼять територій" обговорював із путіним в контексті угоди. Але в розмові з Такером Карслоном він перераховував Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області і Крим. 
війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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