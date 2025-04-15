Віткофф вважає питання "п'яти територій" ключовим для переговорів із рф

Віткофф вважає, що путін прагне "постійного припинення вогню"

В обговорюваній з росією угоді про припинення вогню ключовими є "п'ять територій".

Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно повернувся з чергової подорожі до путіна, сказав у ефірі Fox News.

Він сказав, що під час останньої п'ятигодинної, "переконливої" зустрічі, окрім путіна, в переговорній кімнаті були двоє його радників: Дмітрієв та Ушаков. Віткофф вважає, що путін прагне "постійного припинення вогню".

На столі обговорення з росіянами і внутрішні питання України, як от вступ до НАТО.

"Також там є безпекові протоколи, ніякого НАТО, статті 5", – перерахував він.

Віткофф у розмові з Fox News не уточнив, які "пʼять територій" обговорював із путіним в контексті угоди. Але в розмові з Такером Карслоном він перераховував Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області і Крим.