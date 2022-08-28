Вітренко радить запасатись ковдрами і теплим одягом

За словами глави правління "Нафтогазу", температура в приміщеннях впаде до 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від норми

У нинішньому році на Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню The Guardian.

За словами чиновника, температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від норми.

Юрій Вітренко порадив людям запастися ковдрами і теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці різко знизиться до -10С.

"Впливати на ситуацію буде загроза знищення Росією нашої газової інфраструктури, а також скорочення постачання газу в Європу", - сказав Вітренко.

Верховна Рада 29 липня "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни і 6 місяців після закінчення бойових дій. Пільгову ціну забезпечать шляхом залучення додаткових 125 мільярдів гривень.

Стандартна температура повітря в оселі українців повинна скласти 18-20 градусів тепла, і не нижче 16 градусів.