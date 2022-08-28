НОВИНИЗа словами глави правління "Нафтогазу", температура в приміщеннях впаде до 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від нормиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вітренко радить запасатись ковдрами і теплим одягом
Фото: newsradio.com.ua
У нинішньому році на Україну чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню The Guardian.
За словами чиновника, температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче від норми.
Юрій Вітренко порадив людям запастися ковдрами і теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці різко знизиться до -10С.
"Впливати на ситуацію буде загроза знищення Росією нашої газової інфраструктури, а також скорочення постачання газу в Європу", - сказав Вітренко.
Верховна Рада 29 липня "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни і 6 місяців після закінчення бойових дій. Пільгову ціну забезпечать шляхом залучення додаткових 125 мільярдів гривень.
Стандартна температура повітря в оселі українців повинна скласти 18-20 градусів тепла, і не нижче 16 градусів.
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28 08 2022 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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