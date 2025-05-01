Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Віцепрезидент США: Між позиціями України та росії – велика прірва

01 травня 2025, 17:18
Віцепрезидент США: Між позиціями України та росії – велика прірва
Wikipedia
Журналісти запитали у нього, на якому етапі зараз перебувають мирні перемовини.

Віцепрезидент натякнув, що принаймні наступні 100 днів Штати не вийдуть з перемовин.

Попри мирні зусилля США, між позиціями України та росії у питанні завершення війни існує велика прірва.

Про це Fox News заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, розповідаючи про досягнення адміністрації Дональда Трампа протягом перших 100 днів на посаді. 

Журналісти запитали у нього, на якому етапі зараз перебувають мирні перемоивни. У відповідь Венс сказав, що першим кроком до миру було змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію.

"І це справді сталося. Українці сказали: "Це те, чого ми хочемо". росіяни сказали: "Це те, чого ми хочемо", і тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці", — заявив Венс.

Водночас Венс додав, що європейці хоч і можуть не погоджуватися з політикою Трампа, але вони кажуть, що він єдина людина, яка змогла отримати мирну пропозицію з Києва та москви, які до цього "просто воювали".

"Ми оприлюднили мирну пропозицію, і протягом наступних 100 днів ми будемо наполегливо працювати, щоб спробувати об’єднати цих хлопців", — резюмував Венс. 

війнаДональд ТрампДжей Ді Венс

Останні матеріали

Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється