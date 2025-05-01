Віцепрезидент США: Між позиціями України та росії – велика прірва

Журналісти запитали у нього, на якому етапі зараз перебувають мирні перемовини.

Віцепрезидент натякнув, що принаймні наступні 100 днів Штати не вийдуть з перемовин.

Попри мирні зусилля США, між позиціями України та росії у питанні завершення війни існує велика прірва.

Про це Fox News заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, розповідаючи про досягнення адміністрації Дональда Трампа протягом перших 100 днів на посаді.

Журналісти запитали у нього, на якому етапі зараз перебувають мирні перемоивни. У відповідь Венс сказав, що першим кроком до миру було змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію.

"І це справді сталося. Українці сказали: "Це те, чого ми хочемо". росіяни сказали: "Це те, чого ми хочемо", і тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці", — заявив Венс.

Водночас Венс додав, що європейці хоч і можуть не погоджуватися з політикою Трампа, але вони кажуть, що він єдина людина, яка змогла отримати мирну пропозицію з Києва та москви, які до цього "просто воювали".

"Ми оприлюднили мирну пропозицію, і протягом наступних 100 днів ми будемо наполегливо працювати, щоб спробувати об’єднати цих хлопців", — резюмував Венс.