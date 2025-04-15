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ПОЛІТИКА

Віцепрезидент США розкритикував Зеленського – Reuters

15 квітня 2025, 15:19
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського – Reuters
Wikipedia
Венс відповів на висловлювання Зеленського в інтерв'ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, відповідаючи на нещодавні коментарі Зеленського про те, що він виправдовує вторгнення росії в Україну, сказав, що засудив росію ще у 2022 році, але з того часу намагається зрозуміти стратегічні цілі обох сторін для пошуку рішення.

Про це пише Reuters.

"Це не означає, що ви морально підтримуєте російську сторону чи що ви схвалюєте повномасштабне вторгнення, але ви маєте спробувати зрозуміти,  де пролягають їхні стратегічні червоні лінії — так само, як і потрібно зрозуміти, чого українці хочуть досягти у цьому конфлікті. Я вважаю абсурдним те, що Зеленський говорить [американському] уряду, який нині фактично утримує його державу та військові зусилля, що ми нібито на боці росіян", — сказав він.

Він додав, що така риторика є "безумовно непродуктивною".

війнаВолодимир ЗеленськийДжей Ді Венс

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