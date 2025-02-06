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Віцепрезидент США відвідає конференцію безпеки

06 лютого 2025, 11:11
Віцепрезидент США відвідає конференцію безпеки
Фото: з вільного доступу
Джей Ді Венс буде присутній у Мюнхені, коли там озвучать план Трампа щодо закінчення війни в Україні.
У Мюнхенській конференції з безпеки також візьме участь і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Захід пройде з 14 по 16 лютого, там обговорюватимуть питання національної безпеки. Зокрема, лідери з усього світу торкнуться і питання повномасштабної війни, розпочатої росією в Україні.
 
Про це пише Associated Press.
 
Повідомляється, що Джей Ді Венс до цього планує відвідати саміт з питань штучного інтелекту AI Action. Він відбудеться 10-11 лютого в Парижі.
 
Це буде його перше "публічне вторгнення" в питання зовнішньої політики після вступу на посаду 20 січня.
 
СШАвійна в УкраїніМюнхенська безпекова конференціяросія окупанти

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