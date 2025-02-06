Віцепрезидент США відвідає конференцію безпеки

Джей Ді Венс буде присутній у Мюнхені, коли там озвучать план Трампа щодо закінчення війни в Україні.

У Мюнхенській конференції з безпеки також візьме участь і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Захід пройде з 14 по 16 лютого, там обговорюватимуть питання національної безпеки. Зокрема, лідери з усього світу торкнуться і питання повномасштабної війни, розпочатої росією в Україні.

Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що Джей Ді Венс до цього планує відвідати саміт з питань штучного інтелекту AI Action. Він відбудеться 10-11 лютого в Парижі.

Це буде його перше "публічне вторгнення" в питання зовнішньої політики після вступу на посаду 20 січня.