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ПОЛІТИКА

Віцепрезидент США вперше відправилась до Африки

26 березня 2023, 08:47
Віцепрезидент США вперше відправилась до Африки
джерело bbc
Мета цього візиту – зміцнення зв’язків з континентом.

25 березня віцепрезидент США Камала Харріс розпочала свою першу поїздку до Африки. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Неабияку роль відіграли у взаємодії з континентом війна росії проти України та ескалації протистояння між США і Китаєм, що дестабілізує світову дипломатію. Обидві сторони прагнуть здобути прихильність позаблокових країн у таких регіонах, як Африка.

У Білому домі додали, що тижнева поїздка Харріс включає зупинки в Гані, Танзанії та Замбії. Це ті країни, де їх лідери прагнуть зберегти демократію в умовах економічного тиску, що охоплює континент.

Раніше віцепрезидент зустрічалася з лідерами цих країн під час саміту лідерів США та Африки в грудні, й вона розглядає дев’ятиденну поїздку як продовження цих діалогів.

"Послання таке ж, як і під час зустрічі лідерів африканських країн у грудні. І це те, що Африка має значення, континент має значення, і наші відносини на континенті мають значення", - сказав речник Білого дому Джон Кірбі.

Зазначається, що для Харріс ця поїздка має особливе значення. Вона є першою чорношкірою жінкою, яка отримала всенародно обрану посаду в Сполучених Штатах і має індійське та ямайське походження. Під час своєї поїздки віцепрезидент торкатиметься людських зв’язків між Африкою та її діаспорою.

СШААфрикавізит

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