Віце-президент США зустрінеться з президентом України на Мюнхенській конференції

Поїздка до Європи стане для Венса першою можливістю заявити про себе на міжнародній арені.

Віцепрезидент США Джей-Ді Венс цього тижня здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді, відвідавши Європу для участі в міжнародних заходах. Одним із ключових пунктів візиту стане його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції, що триватиме з 14 по 16 лютого в Німеччині.

Поїздка відбувається на тлі занепокоєння світових лідерів щодо зовнішньополітичного курсу адміністрації Дональда Трампа, зазначає Politico.

Окрім Мюнхена, Венс також візьме участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі, де заплановані зустрічі з главами держав і представниками технологічної сфери. Очікується, що віцепрезидент представлятиме позицію Трампа, який прагне переглянути міжнародні відносини США та, за словами видання, "порушити міжнародні норми ще більше, ніж під час свого першого терміну".

Поїздка стане випробуванням для віцепрезидента, який раніше критикував зовнішньополітичний курс Вашингтона і виступав проти військової допомоги Україні. Тепер йому доведеться вести переговори із представниками європейських урядів, які підтримують Україну, а також із союзниками, чиї відносини з Білим домом залишаються напруженими.

У Парижі Венс планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, віцепрезиденткою Єврокомісії Кайєю Каллас і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Основна причина мого візиту на саміт зі штучного інтелекту ‒ можливість провести приватні бесіди зі світовими лідерами", ‒ заявив він, додавши, що деякі з них "могли б відіграти важливу роль у завершенні російсько-українського конфлікту".

Протягом своєї політичної кар'єри Венс неодноразово висловлював скепсис щодо підтримки України. Під час Мюнхенської конференції 2023 року, ще в статусі сенатора, він наголошував, що США не можуть безстроково постачати зброю Україні та що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Цього року на конференції очікується участь президента Зеленського, який прагне зберегти американську допомогу, попри зміну політичного курсу у Вашингтоні. Білий дім дав зрозуміти, що підтримка Києва стане більш вибірковою і залежатиме від низки факторів.

Зеленський відкритий до перемовин щодо можливих угод у сфері ресурсів, зокрема щодо рідкісноземельних металів. У суботу він зазначив, що "найближчі тижні можуть бути напруженими в дипломатичному плані" і висловив готовність до співпраці з адміністрацією Трампа.

Присутність Венса на саміті зі штучного інтелекту в Парижі також відображає його зв’язки з Кремнієвою долиною. Зокрема він сприяв залученню інвестицій звідти для кампанії Трампа.

Віцепрезидент також відомий своєю критикою політики модерації контенту в соцмережах. У вересні 2024 року він припустив, що США можуть переглянути свою роль у НАТО, якщо європейські країни запровадять жорсткіші правила щодо свободи слова в інтернеті.

"Одна з речей, в яких буде полягати моральне лідерство Америки під час президентського терміну Трампа, ‒ це свобода слова, ‒ сказав Венс напередодні своєї поїздки в Європу. "Ми хочемо, щоб люди могли висловлювати свою думку, і ми віримо, що вільні і відкриті дебати ‒ це насправді добре. На жаль, багато наших європейських друзів пішли в неправильному напрямку".