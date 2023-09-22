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Віце-президент ЄК відвідає Китай для відновлення діалогу

22 вересня 2023, 13:39
Віце-президент ЄК відвідає Китай для відновлення діалогу
Валдіс Домбровскіс Фото: qha.com.ua
Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс відвідає Китай, аби домогтися від Пекіну зменшення обмежень для європейського бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

"Для Євросоюзу цей візит має на меті відновити діалог з Китаєм після його закриття через COVID-19 на тлі зростаючої настороженості ЄС щодо тісних зв'язків Пекіна з москвою", - пише агентство. 

Планується участь Домбровскіса в спільному торгово-економічному діалозі, його зустріч з китайськими посадовцями і європейськими компаніями, які працюють в Китаю. Крім того, заплановано два виступи.

Домбровскіс прибуде до Китаю трохи більше ніж через тиждень після того, як в ЄС заявили, що вивчать можливість запровадження штрафних тарифів для захисту європейських виробників від дешевого китайського імпорту електромобілів.

Це може призвести до більш прохолодного прийому посадовця в Китаї.

Проте джерела кажуть, що він може стати корисним для більш цілеспрямованої дискусії про "торговельні подразники".

Євросоюз вважає, що його торговельний дефіцит в €400 млрд частково пов'язаний з китайськими обмеженнями для європейських компаній. 

За даними митниці КНР, дефіцит торгового балансу ЄС з Китаєм за рік з $208,4 млрд збільшився до $276,6 млрд.

 
КитайЄврокомісіявізитДомбровскіс

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