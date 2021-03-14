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Віцепрезидент Єврокомісії: "Північний потік-2" не потрібен для енергопостачання ЄС

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено
Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2".
Віцепрезидент Єврокомісії: "Північний потік-2" не потрібен для енергопостачання ЄС Фото: AP

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.

"Нам не потрібен "Північний потік-2". Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але "Північний потік-2" існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - сказав Тіммерманс.

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування. 

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.

Нагадаємо, що у ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

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14 03 2021 16:13
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