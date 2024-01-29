Віцепрезидент Європарламенту виступив проти швидкого вступу України в ЄС

Однак ЄС має бути готовим прийняти нових членів.

Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн висловився проти швидкого вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Nordwest-Zeitung.

Етьєн наголосив, що у нашій державі мають бути дотримані такі критерії як верховенство закону та боротьба з корупцією.

Віцепрезидент Європарламенту наголосив, що жодних поблажок у питанні вступу бути не повинно.

"Тому не може бути швидкого прийняття України", - сказав Етьєн.

Він додав, що ЄС все ще може тісніше співпрацювати з Україною, ніж раніше, й бути готовим до прийняття нових членів і готуватися до розширення.