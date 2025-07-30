Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала ЄС за бездіяльність щодо гуманітарної кризи в Газі

Рібера розкритикувала ЄС за бездіяльність у той час, як відбувається "один із найгірших гуманітарних скандалів в історії".

Другий за впливовістю політик Єврокомісії Тереза Рібера сьогодні, 30 липня, розкритикувала своїх колег за нездатність вирішити ескалацію гуманітарної кризи в Газі, заявивши, що поки Брюссель дивиться в інший бік, історія буде суворо судити його.

Про це пише Politico.

Рібера, віцепрезидент Єврокомісії, заявила, що "місяцями, практично щотижня" вона закликала президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн зайняти більш рішучу позицію щодо військових операцій Ізраїлю та їхнього руйнівного впливу на цивільне населення Гази.

У рідкісній публічній критиці своїх колег Рібера висловила жаль, що члени Колегії комісарів зайшли в безнадійний глухий кут у цьому питанні, віддзеркалюючи глибокі розбіжності, які існують між країнами-членами ЄС, коли мова йде про війну в Газі.

"Ми перебуваємо у гонитві з часом, люди вмирають від голоду. Європа має відреагувати та зміцнити себе як політичного гравця. І мобілізувати принципи, які надихали на створення європейського проєкту", — сказала вона.

Віцепрезидентка додала, що відмова послів ЄС підтримати пропозицію Брюсселя обмежити доступ Ізраїлю до флагманської програми досліджень і розробок Horizon Europe свідчить про те, наскільки розділився ЄС у цьому питанні.

Вона також зазначила, що в Колегії комісарів "немає консенсусу" щодо більш рішучих заходів, таких як повне призупинення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем або введення санкцій проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.