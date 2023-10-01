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ПОЛІТИКА

“Війна безпілотників” в Україні наштовхнулася на перешкоду з боку Китаю – NYT

01 жовтня 2023, 11:29
“Війна безпілотників” в Україні наштовхнулася на перешкоду з боку Китаю – NYT
Фото: Валерій Шергін/facebook.com
Як вважає NYT, завдяки обмеженням Китай використовує прихований вплив на війну в Україні.

Китай з 1 вересня ввів обмеження на постачання цивільних дронів та комплектуючих. Це, у свою чергу, може вплинути на ситуацію в розв'язаній росією війні проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), Україна на фронті щомісяця втрачає по 10 000 дронів. При цьому найпопулярнішими залишаються цивільні безпілотники китайських виробників DJI, EHang та Autel.

Ці дрони люблять фотографи та шанувальники активного відпочинку, але українські військові перетворюють їх на зброю для скидання вибухівки на позиції російських окупантів. Також популярні китайські FPV-дрони, які керуються за допомогою гарнітури віртуальної реальності.

Як вважає NYT, завдяки обмеженням Китай використовує прихований вплив на війну в Україні. Зокрема, в останні місяці китайські компанії скорочували продаж дронів та компонентів для безпілотників. У той час як Росія закупила у першому півріччі 2023-го дронів мінімум на 14,5 млн доларів. Через введені обмеження на початку вересня ситуація з поставками БПЛА погіршилася, пише видання.

Чи відмовляються китайські компанії від постачання дронів в Україну?

На даний момент ні, але у переважній кількості випадків вони вимагають створення мережі посередників на кшталт тих, які використовує росія для обходу західних санкцій.

"Ми повинні винаходити все більш складні ланцюжки поставок. Ми повинні переконати китайські заводи допомогти нам із компонентами, тому що вони не раді нам допомагати", - наводить NYT слова керівниці проекту Victory Drones Марії Берлінської.

У той же час, засновник однієї з українських компаній розповів, що поки що отримує компоненти завдяки особистим зв'язкам з китайськими заводами. Згідно з офіційними даними митниці, останнім часом Україна отримала мільйони китайських безпілотників та комплектуючих. Більшість надійшла від європейських посередників, пише видання.

Китайбезпілотникивійна в Україні

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