Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме багато місяців – начальник Генштабу Цахалу

"Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.

Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме кілька місяців, заявив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві.

Про це пише Reuters.

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив журналістам у телевізійній заяві у вівторок на кордоні з Газою, що війна триватиме “багато місяців”.

“Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”, − сказав він.

“Ми також доберемося до лідерів Хамасу, чи за тиждень, чи за місяці”, − додав Га-Леві.

Дії Ізраїлю активізувалися під час Різдва, особливо в центральній частині на південь від сезонного водного шляху, який розділяє Сектор Гази навпіл. Ізраїльська армія наказала цивільним особам залишити цей район.