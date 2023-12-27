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Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме багато місяців – начальник Генштабу Цахалу

27 грудня 2023, 13:35
Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме багато місяців – начальник Генштабу Цахалу
Фото: AFP
"Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.

Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме кілька місяців, заявив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві.

Про це пише Reuters.

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив журналістам у телевізійній заяві у вівторок на кордоні з Газою, що війна триватиме “багато місяців”.

Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”, − сказав він.

Ми також доберемося до лідерів Хамасу, чи за тиждень, чи за місяці”, − додав Га-Леві.

Дії Ізраїлю активізувалися під час Різдва, особливо в центральній частині на південь від сезонного водного шляху, який розділяє Сектор Гази навпіл. Ізраїльська армія наказала цивільним особам залишити цей район.

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