Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме багато місяців – начальник Генштабу Цахалу
Війна Ізраїлю проти Хамасу триватиме кілька місяців, заявив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві.
Про це пише Reuters.
Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив журналістам у телевізійній заяві у вівторок на кордоні з Газою, що війна триватиме “багато місяців”.
“Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”, − сказав він.
“Ми також доберемося до лідерів Хамасу, чи за тиждень, чи за місяці”, − додав Га-Леві.
Дії Ізраїлю активізувалися під час Різдва, особливо в центральній частині на південь від сезонного водного шляху, який розділяє Сектор Гази навпіл. Ізраїльська армія наказала цивільним особам залишити цей район.