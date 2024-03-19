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Війна коштуватиме росії 1,3 трильйона доларів – Остін

19 березня 2024, 21:33
Війна коштуватиме росії 1,3 трильйона доларів – Остін
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Також Остін підсумував засідання лідерів коаліції потенціалу.

Щонайменше 315 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені з моменту тотального вторгнення путіна в Україну у лютому 2022 року. 

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на 20-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 19 березня.

За словами Остіна, росія витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання, підтримку своєї агресії. Війна коштуватиме рф 1,3 трильйона доларів у вигляді раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року.

Тим часом захисники України продовжують послаблювати можливості Кремля. Так, Україна потопила, знищила чи пошкодила близько 20 середніх та великих кораблів ВМФ росії. Також наша держава продовжує збивати російські військові літаки. Однак наразі українське військо потерпає від важких умов і боїв і потребує допомоги партнерів. 

Остін повідомив, що зранку 19 березня скликав перше засідання групи лідерів Коаліції потенціалу.

"Я вдячний Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Ісландії, Італії, Латвії, Литві, Люксембургу, Нідерландам, Норвегії, Польщі та Великій Британії за керівництво коаліціями потенціалу. Ми координуємо роботу з таких наскрізних питань, як дрони, забезпечення, командування та контроль, навчання і активізація наших оборонно-промислових баз", - розповів очільник Пентагону.

Він додав, що вісім коаліцій потенціалу досягли значного прогресу за останні тижні.

"Ми продовжимо працювати разом із усіма коаліціями сил, щоб виявити прогалини, задовольнити наскрізні потреби та допомогти Україні створити грізну силу для майбутнього", - підкреслив міністр оборони США.

Остінвійна в Україніросія окупантифінансування рф

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