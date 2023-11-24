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Війна між Україною і росією – це заморожений конфлікт – Фіцо

24 листопада 2023, 19:44
Війна між Україною і росією – це заморожений конфлікт – Фіцо
Фото: news.yahoo.com
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав війну між Україною і рф "замороженим конфліктом", який не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

Про це пише Associated Press

Фіцо після зустрічі з прем'єром Чехії Петром Фіалою сказав, що хотів би, щоб Київ і москва сіли за стіл переговорів, але він не пояснив, як цього досягти.

На це Фіала йому відповів, що немає сумнівів, що ми маємо різні погляди на деякі питання.

Фіцо сказав, що поважає позицію Чехії і додав, що не бачить причин для поїздки до Києва, протн планує розмову з Денисом Шмигалем з приводу потреб України напередодні зими.

На початку місяця уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40 млн.

 

війнаСловаччинаФіцо

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