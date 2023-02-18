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Війна може закінчитись не за сценарієм України, заявив новообраний президент Чехії

18 лютого 2023, 20:48
Війна може закінчитись не за сценарієм України, заявив новообраний президент Чехії
Майбутній президент Чехії, який стане ним березні, після резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні.

Новобраний в цьому році президент Чехії Петер Павел вже каже про перемогу України, але за трьох умов.

Про це пише Європейська правда.

Петер Павел заявив про потребу бути готовими до будь-якого результату, проте наголосив на високому шансі перемоги України.

"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.

Політик відставний генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить.

"Перша умова – це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння. 

Друга умова – достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки.

І третя умова – те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - сказав майбутній президент.

ЧехіязаяваПетер Павел

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