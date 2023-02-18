Війна може закінчитись не за сценарієм України, заявив новообраний президент Чехії
Новобраний в цьому році президент Чехії Петер Павел вже каже про перемогу України, але за трьох умов.
Про це пише Європейська правда.
Петер Павел заявив про потребу бути готовими до будь-якого результату, проте наголосив на високому шансі перемоги України.
"Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху, але є кілька умов", - сказав він.
Політик відставний генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить.
"Перша умова – це те, що всі держави підтримуватимуть той самий рівень постачання озброєння.
Друга умова – достатня фінансова підтримка України, яка дозволить компенсувати втрати економіки.
І третя умова – те, що ЄС зможе утримати чинний рівень санкції, щоби запобігати відновлення доходів Росії. Все це може призвести до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій", - сказав майбутній президент.