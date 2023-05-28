Війна може закінчитись цього року – Подоляк

Війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї.

Україна може завершити війну з росією в поточному році, однак для цього необхідна достатня кількість зброї.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'юLa Repubblica.

"росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї. Водночас сьогодні нашим воїнам найбільше не вистачає:

- снарядів;

- ракет великої дальності;

- сучасних винищувачів.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде росія учасником майбутнього мирного саміту, радник керівника Подоляк відповів: "А який сенс кудись запрошувати росіян після того, як вони умисно нападають на іншу країну, умисно порушують міжнародне право, умисно обстрілюють мирне населення ракетами?".

За його думкою, російська сторона абсолютно не готова визнавати свою причетність до великомасштабного злочину і використовує будь-яку міжнародну платформу виключно для поширення своєї ненависті.

За його словами, представники України, країн G7 і Північної Європи наразі активно працюють над організацією мирного саміту. Поступово коло учасників розширюється, і очікується, що в ньому візьмуть участь десятки держав демократичного світу.

Згідно з уточненням радника керівника Офісу президента, до мирного саміту можуть долучитися всі країни, які відчувають зацікавленість у відновленні світу на основі справедливих глобальних правил, дотримання міжнародного права та поваги до суверенітету держав.