Війна може закінчитись вже цьогоріч – Зеленський

Все залежить від кількох факторів, у тому числі від успішності контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна росії проти України може закінчитися і 2023 року, проте за певних умов.

Про це він сказав в інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

Президент України вважає, що закінчення війни 2023 року залежить від успіхів ЗСУ на фронті.

"Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо у нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо й не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку", – сказав президент.

Він наголосив, що після таких подій світ повинен бути на боці України та підтримати "формулу миру". Водночас Зеленський пояснив, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті. Через це він зазначив, що війна може закінчитися і 2024 року.

"Це може бути й наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України", – заявив президент.