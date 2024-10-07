Війна на Близькому Сході призвела до поширення "мерзенної ненависті" – прем'єр-міністр Британії

На його думку, єдиним рішенням конфлікту в Газі є звільнення всіх заручників, негайне припинення вогню і зняття обмежень на гуманітарну допомогу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "мерзенною ненависть", яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня рік тому.

Про це прем’єр написав в статті для Sunday Times.

Стармер закликав всі сторони, які беруть участь у конфлікті, "діяти стримано і повернутися до політичних, а не військових рішень".

"Полум'я цього смертоносного конфлікту зараз загрожує поглинути регіон. А іскри запалюють ґніт в наших власних громадах тут, вдома", – написав британський політик.

За його словами, "завжди знайдуться ті, хто використає конфлікт за кордоном для розпалювання конфлікту тут".

Стармер додав, що єдиним рішенням конфлікту в Газі є звільнення всіх заручників, негайне припинення вогню і зняття всіх обмежень на гуманітарну допомогу.

"Але це лише перші кроки на шляху до тривалого миру і безпеки як для палестинців, так і для ізраїльтян... Нам потрібне рішення на основі принципу двох держав, коли Ізраїль нарешті буде в безпеці поряд з давно обіцяною палестинською державою", – констатував прем’єр.