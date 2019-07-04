Війна на сході: 14 обстрілів, загинули двоє бійців ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ десять разів

Минулої доби російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ворог обстрілював українських захисників з мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ десять разів.

З мінометів калібрів 120 та 82 мм ворог стріляв поблизу населених пунктів Павлопіль та Авдіївка. З автоматичних станкових гранатометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – у районі населених пунктів Піски, Широкине. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населених пунктів Опитне, села Старогнатівка, Авдіївка та Чермалик. З автоматичних станкових гранатометів окупанти стрвляли поблизу Красногорівки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських військ чотири рази.

Міномети калібру 120 мм ворог застосував поблизу населеного пункту Зайцеве. Міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети – біля села Золоте-4 та Хутір Вільний

Загалом противник вистріляв 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм.

Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.

Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено.

Станом на 7:00 7 квітня ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українських захисників у районі населеного пункту Широкине.

Втрат серед особового складу немає.

Підрозділ, який зазнав обстрілу, відповів вогнем із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, 10 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, ще 2 - отримали поранення.