Війна на сході: дев'ять обстрілів за добу, є поранені
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ сім разів, повідомляє прес-центр ООС.
- з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Опитне;
- з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Піски;
- з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль;
- з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Кам’янка;
- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Павлопіль;
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зі стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції українських військ:
- з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;
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зі стрілецької зброї – біля населеного пункту Станиця Луганська у межах ділянки розведення.
Під час обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 10 квітня одного окупанта було знищено, шістьох – поранено.
З початку поточної доби ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Водяне.
Під час обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
На обстріл противника бійці ООС відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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