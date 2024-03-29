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ПОЛІТИКА

Війна насувається на Європу – Туск

29 березня 2024, 17:12
Війна насувається на Європу – Туск
Фото: Shutterstock
Польський прем'єр вважає, що Європа повинна витратити якомога більше коштів на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Європа перебуває в "передвоєнній епосі", але ще має пройти "довгий шлях", перш ніж вона буде готова протистояти майбутній загрозі. Туск сказав, що зараз найбільше турбує те, що "можливий буквально будь-який сценарій", додавши, що Європа не стикалася з подібною ситуацією з 1945 року.

Про це пише Politico.

"Я не хочу нікого лякати, але війна більше не є поняттям з минулого. Вона реальна, фактично вона вже почалася більше двох років тому", — сказав Туск в інтерв'ю кільком європейським ЗМІ.

На тлі повномасштабної війни росії в Україні, західні союзники й вищі військові чиновники дедалі більше занепокоєні потенційним поширенням насильства — попри те, що президент росії Владімір Путін неодноразово заперечував будь-які наміри напасти на НАТО. Минулого тижня російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі, що змусило Варшаву підняти в повітря винищувачі F-16, що Туск назвав "тривожним інцидентом". Але в той час як на горизонті неспокійно, Туск попередив, що Європа не готова протистояти цій загрозі. 

"Сьогодні ми повинні витратити якомога більше коштів на закупівлю обладнання та амуніції для України, тому що ми живемо в найкритичніший момент з часів закінчення Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все. Якщо ми не зможемо підтримати Україну достатньою кількістю обладнання та боєприпасів, якщо Україна програє, ніхто в Європі не зможе відчувати себе в безпеці", — додав він.

Водночас Туск привітав зміну ставлення, яка спонукала деяких європейських лідерів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, голосніше заговорити про загрозу. Прем'єр-міністр Польщі вважає, що роль Європи залишається незмінною незалежно від того, хто буде наступним президентом США.

ЄвропавійнаНАТОТуск

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