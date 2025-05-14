Війна не триватиме 10 років, Україна не витримає – Зеленський

Він вважає, що десятилітній конфлікт дорого обійдеться всім сторонам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не триватиме ще 10 років.

Про це він розповів в інтерв'ю західним ЗМІ.

На питання про тривалість війни глава держави відповів, що не знає, коли вона закінчиться, але не через 10 років.

"Ніхто не знає, як довго війна триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає. Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам", - заявив Зеленський.