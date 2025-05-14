Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Війна не триватиме 10 років, Україна не витримає – Зеленський

14 травня 2025, 10:05
Війна не триватиме 10 років, Україна не витримає – Зеленський
Володимир Зеленський
Він вважає, що десятилітній конфлікт дорого обійдеться всім сторонам.
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не триватиме ще 10 років. 
 
Про це він розповів в інтерв'ю західним ЗМІ.
 
На питання про тривалість війни глава держави відповів, що не знає, коли вона закінчиться, але не через 10 років.
 
"Ніхто не знає, як довго війна триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає. Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам", - заявив Зеленський.
 
За словами президента, Україна наразі твердо тримає: постачання зброї та безпілотників покращилися, навіть якщо бюрократичні затримки залишаються проблемою.
 
При цьому Зеленський закликав США та Європейський Союз до нового раунду жорстких санкцій проти росії. Він також заявив про єдність між Францією, Великою Британією та Німеччиною, які, за його словами, утворюють активну "трійку" - тісно скоординоване об'єднання, яке постійно контактує з Україною.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється