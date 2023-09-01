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ПОЛІТИКА

Війна переходить на територію рф, кількість атак дронами збільшуватиметься – Подоляк

01 вересня 2023, 21:30
Війна переходить на територію рф, кількість атак дронами збільшуватиметься – Подоляк
Фото: Укрінформ
Радник голови Офісу президента також виключив можливість мирних переговорів з країною-терористом, оскільки для України це означатиме "капітуляцію".

На даному етапі війни бойові дії поступово переходять на територію російської федерації. Кількість ударів БпЛА лише збільшуватиметься.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Sky News

"Що стосується росії... збільшується кількість атак неідентифікованих безпілотників, які запускаються з території російської федерації, і кількість цих атак буде збільшуватися. Тому що це той етап війни... коли бойові дії поступово переносяться на територію росії ", - заявив Подоляк. 

Радник голови Офісу президента також виключив можливість мирних переговорів з країною-терористом, оскільки для України це означатиме "капітуляцію". 

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня, в росії заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударами безпілотників опинились шість областей, у тому ж числі й Псковська.

війнадрониПодолякрф тероризм

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