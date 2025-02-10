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ПОЛІТИКА

Війна проти України руйнує російські союзи – FT

10 лютого 2025, 12:44
Війна проти України руйнує російські союзи – FT
Стоп росія
російська влада націлилася на створення "макрорегіону" як важливого довгострокового проєкту, який переживе будь-які переговори із Заходом щодо майбутнього України, щоб допомогти зміцнити її позиції на "глобальній арені".

Внутрішній звіт російського уряду, який було презентовано ще у квітні 2024 року, показав те, як війна росії проти України завдала шкоди зв'язкам із деякими з її найближчих союзників.

Як пише видання Finansial Times (FT), в аналізі зізнається, що західний санкційний тиск зміг вбити клин між кремлем і його близькими торговельними партнерами. У звіті йдеться про те, що амбіції москви полягають у відновленні доступу до світової торгівлі, поставивши рф у центр євразійського торговельного блоку, який конкуруватиме зі сферами економічного впливу США, ЄС і Китаю.

російська влада націлилася на створення "макрорегіону" як важливого довгострокового проєкту, який переживе будь-які переговори із Заходом щодо майбутнього України, щоб допомогти зміцнити її позиції на "глобальній арені", ідеться у звіті.

"Новий блок з'єднає росію з глобальним півднем, надавши кожній стороні доступ до сировини, розвиваючи фінансові та транспортні зв'язки і об'єднуючи їх через загальний "світогляд [...], де ми пишемо правила для нового світу [і маємо] нашу власну політику санкцій", - стверджується у звіті.

При цьому, у звіті говориться, що західні країни успішно погрожували країнам Центральної Азії, змушуючи їх дотримуватися санкцій за допомогою підходу "батога і пряника". Тим часом союзники росії отримали вигоду із санкцій, витісняючи російський бізнес зі своєї домашньої юрисдикції.

У звіті визнається, що росії доведеться "грати в довгу гру", щоб утримати країни Центральної Азії у своїй орбіті. Також у документі зазначено, що перемоги росії у війні проти України буде недостатньо для припинення західного санкційного тиску. "Тісні відносини з росією будуть джерелом труднощів", - йдеться у звіті.

У зв'язку з цим у звіті наголошується, що країнам доведеться "ухвалити рішення про свою позицію щодо росії".

Видання зазначило, що Казахстан, у якого найбільша економіка регіону, засудив війну рф проти України, відмовився визнати анексію українських територій і зробив спробу продемонструвати дотримання західних санкцій. Однак сусідній Киргизстан рішуче став на бік рф і став важливим пунктом на шляху ухилення від західних санкцій.

У доповіді білорусь виділяється як найуспішніший приклад росії щодо об'єднання.

СШАКитайвійнасанкціі проти росії

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