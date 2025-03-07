Війна проти України стала для путіна катастрофою – The Telegraph
07 березня 2025, 10:05
Фото: REUTERS
кремлівський диктатор відчайдушно прагне завершення розвʼязаної проти України війни
Війна, яку росія веде проти України, майже на всіх рівнях стала для російського диктатора путіна "катастрофічною катастрофою". кремль відчайдушно прагне її завершення, і тому москва різко захотіла долучитися до зусиль американського президента Дональда Трампа.
Про це в колонці для The Telegraph написав редактор з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін.
Хоча російська пропаганда і висміює дискомфорт, який політика адміністрації Трампа спричинює для європейців, це спроба відвернути увагу від тиску, якого зазнає сама росія, вважає він.
"російські державні ЗМІ вхопилися за перші натяки адміністрації Трампа в бік москви, виступивши на початку цього тижня з абсурдним твердженням, що Вашингтон тепер "поділяє наше бачення", а інша державна газета заявила, що "росія може бути бенефіціаром" торговельних війн Трампа. Проте, попри всю свою браваду, кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа до Білого дому зрештою ознаменує кінець війни в Україні, яка знищила російську армію і торпедувала російську економіку", – йдеться в матеріалі.
На Заході оцінюють загальну кількість загиблих і поранених росіян у повномасштабній віні проти України у 850 тисяч осіб. Крім того, вторгнення вплинуло і на російську економіку – процентні ставки вже сягнули 21%, кошти на фінансування війни закінчуються. Тож зрозуміло, чому путін вхопився за можливість долучитися до мирних ініціатив Трампа.
У москви не так багато важелів впливу, які вона може застосувати у потенційних переговорах щодо України. А потенційне розміщення в Україні західних миротворців для лідера, сенс існування якого полягає в запобіганні "посягання Заходу на російські кордони", має здаватися "ножем в серце".
"Бажання путіна запобігти такому розвитку подій стало очевидним із засудження кремлем президента Еммануеля Макрона, який у телевізійному зверненні підтвердив, що Франція разом з іншими європейськими союзниками готова відправити війська в Україну для захисту будь-якої майбутньої мирної угоди, яку кремль засудив як "конфронтаційну". Адміністрація Трампа не повинна вступати в будь-які мирні переговори з позиції сили, адміністрація Трампа повинна розуміти, що путін буде робити це з позиції жалюгідної слабкості", – констатував автор матеріалу.