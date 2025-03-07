кремлівський диктатор відчайдушно прагне завершення розвʼязаної проти України війни

Війна, яку росія веде проти України, майже на всіх рівнях стала для російського диктатора путіна "катастрофічною катастрофою". кремль відчайдушно прагне її завершення, і тому москва різко захотіла долучитися до зусиль американського президента Дональда Трампа.

Про це в колонці для The Telegraph написав редактор з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін.

Хоча російська пропаганда і висміює дискомфорт, який політика адміністрації Трампа спричинює для європейців, це спроба відвернути увагу від тиску, якого зазнає сама росія, вважає він.

"російські державні ЗМІ вхопилися за перші натяки адміністрації Трампа в бік москви, виступивши на початку цього тижня з абсурдним твердженням, що Вашингтон тепер "поділяє наше бачення", а інша державна газета заявила, що "росія може бути бенефіціаром" торговельних війн Трампа. Проте, попри всю свою браваду, кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа до Білого дому зрештою ознаменує кінець війни в Україні, яка знищила російську армію і торпедувала російську економіку", – йдеться в матеріалі.