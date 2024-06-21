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ПОЛІТИКА

Війна путіна проти України є частиною його революції проти Заходу – The Economist

21 червня 2024, 15:15
Війна путіна проти України є частиною його революції проти Заходу – The Economist
з вільних джерел
путін веде росію до нової фази стратегічного протистояння.

Мета російського лідера — не просто зламати Україну і зупинити її прагнення до західних демократій, але й демонтувати систему безпеки на чолі з Америкою, що виникла після Другої світової війни. У цьому сенсі путін розпалює революцію: використовує стратегію і тактику революції проти західної системи.

Про це повідомляє The Economist.

Останні 20 років правління путіна характеризуються двома дуже різними паралельними тенденціями: поетапним демонтажем демократії і свобод всередині росії та посиленням кампанії з делегітимізації Заходу, його демократичних цінностей та інститутів, які їх підтримують. За межами росії путін все більше тисне на світовий порядок, очолюваний Америкою; намагається підірвати норми, принципи і правила західних інститутів; організовує регіональну і глобальну опозицію до Заходу; і веде військові дії в Грузії, Україні та Сирії.

"Він [путін] переконаний, що росія досягла історичного повороту у своєму пострадянському розвитку і що демонтаж існуючого світового порядку і побудова нового є фундаментальним для російських великодержавних прагнень. Його революційний порив мотивований як внутрішніми цілями збереження влади, так і зовнішніми цілями розширення влади", — пише журнал.

The Economist зазначає, що ні революція путіна, ні його війна не наближаються до завершення. В Україні він здійснює кілька стратегічних дій одночасно. Інтенсифікуючи військові дії та атакуючи інфраструктуру України, він сподівається послабити її оборону, деморалізувати її збройні сили й створити серед широких верств населення відчуття неминучої російської перемоги.

Ця революція і війна спричинять величезний стрес для російського суспільства — ціну, яку путін, схоже, готовий заплатити. Захід повинен продовжувати підтримувати право України на самооборону і зміцнювати колективну безпеку і оборону в євроатлантичному регіоні і в усьому світі, як частину стратегічної схеми управління тиском і наступом росії на глобальну систему безпеки. За відсутності цих кроків путін матиме можливість зіставити рівень агресії проти західної системи з рівнем своїх революційних амбіцій.

війнаВладімір Путін

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