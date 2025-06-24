Війна путіна з НАТО коштуватиме світу $1,5 трлн

кремль може відправити війська під приводом захисту російських громадян в країни Балтії.

Європа уважно стежить за нарощуванням військової машини рф, який керує путін.

Альянс намагається боротися із загрозою, яка була б навряд чи правдоподібною ще кілька років тому, а саме з росією, пише агенція Bloomberg.

росія штампує артснаряди, дрони, боєприпаси і ракети з такою швидкістю, що незабаром перевершить потреби її військ в Україні.

"Війна на території НАТО залишається малоймовірною - не в останню чергу тому, що росія поки що не має можливостей і, ймовірно, не захоче війни на два фронти", - жодають журналісти.

В той же час, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що москва може напасти на члена альянсу впродовж 5 років, що перегукується з прогнозами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і кількох європейських розвідувальних агентств.

Але Данії має більш жахливий прогноз, де путін може вступити в локальну війну із сусідньою країною протягом півроку, а також росія становить реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО протягом 2 років.

"Три прибалтійські країни становлять невелику частину європейської економіки, але стратегічно вони мають вирішальне значення... Вони посідають особливе місце в спотвореній історичній уяві путіна", - пише видання.

Bloomberg оцінює, що війна, якщо вона почнеться, може скоротити світовий обсяг виробництва на 1,3% або на $1,5 трлн у перший рік, що майже дорівнює впливу повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак втрати будуть набагато більшими, якщо війна перекинеться на інші європейські країни.

Вторгнення може початися з інсценованого інциденту чи гібридної атаки, як от із залізничної лінії москва-Калінінград, що проходить через Вільнюс.

Екс-міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що як перший крок рф може сфабрикувати привід для зупинки поїзда Москва-Калінінград у Литві.

Також кремль може відправити війська під приводом захисту російських громадян, що застрягли, фактично вторгнувшись у Литву і так само почати атаки на Естонію або Латвію.

Країни Балтії можутьзастосувати ст. 5 і почати контратаку на рф чи білорусь, або еавіть якщо НАТО не відреагує, принаймні ті країни, які перебувають близько до бойових дій атакували б російські сили, що вторглися, і спрямували б допомогу країнам Балтії, в небезпеці, що вони можуть стати наступною ціллю армії рф.

Москва на це може атакувати європейські військові бази та критично важливу інфраструктуру.

Обидві сторони, найімовірніше, братимуть участь у гібридних операціях, зокрема проти підводних кабелів та енергетичної інфраструктури.

Журналісти додають, що Трамп буде бездіяльним.

"Замість недвозначної відповіді, на яку чекають союзники, Трамп розмістить на Truth Social заклик до МИРУ, А НЕ ВІЙНИ, або спонукає Європу РОЗМОВИТИСЯ З ВОЛОДИМИРОМ", - пишуть журналісти.