Війна росії проти України - рятувальний круг для КНДР – FT

Зазначається, що економічна ситуація в Північній Кореї поліпшується.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність до війни, але перед його країною стоїть більш прозаїчне завдання - побудувати обіцяні заводи. Пхеньян намагається вирішити свої економічні проблеми за рахунок російської федерації.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, Кім Чен Ин поставив амбітний план побудувати по заводу в кожному з 200 округів країни за наступні 10 років. Оскільки багато з наявних заводів Північної Кореї вже працюють на межі своїх потужностей, експерти скептично ставляться до того, що обрана політика регіонального розвитку 20x10 принесе плоди.

Зазначається, що амбіції і незвичайна готовність Кіма позначити конкретні показники успіху відображають зростаючу впевненість у собі в результаті "дружби" з путіним.

"Війна в Україні виявилася скарбом для Північної Кореї. Після багатьох років серйозних проблем для простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу Кім, схоже, сповнений рішучості використати частину своїх непередбачених доходів для підвищення рівня життя та розширення промислової бази", - сказав Пітер Ворд, науковий співробітник аналітичного центру Інституту Седжона в Сеулі.

москва наклала вето на мандат комісії ООН з контролю за дотриманням санкцій проти Північної Кореї, фактично зруйнувавши головну опору режиму санкцій. Крім того, російські порти використовуються підсанкційними танкерами КНДР для своєї нафти і нафтопродуктів, очевидно, як плата за артилерійські снаряди для війни проти України.

Крім того, активізувалася співпраця Північної Кореї та росії у сфері логістики - обговорювали нові залізничні, поромні та автомобільні маршрути. За повідомленнями північнокорейських державних ЗМІ, росію відвідала делегація з КНДР на чолі з високопоставленим чиновником сільського господарства.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що економічна ситуація в Північній Кореї "значно покращилася" впродовж останніх місяців завдяки постачанню продовольства, сировини і нафтопродуктів із рф.

У 2023 році центробанк Південної Кореї підрахував, що у 2022 році економіка Північної Кореї скорочується третій рік поспіль, водночас реальний ВВП становив 24,64 мільярда доларів, що відповідає річному ВВП на душу населення в розмірі 1123 доларів, що приблизно в 30 разів менше, ніж у Південній Кореї.

Економіка, яка значною мірою залежить від виробництва вугілля, бетону і промислових пластмас, підтримується на плаву завдяки продовольству, паливу і добривам із сусіднього Китаю.

Ресурси держави, що поповнюються за допомогою контрабанди і крадіжки криптовалюти, спрямовують на армію і Пхеньян, а провінційні райони повинні самостійно подбати про себе. Прості північнокорейці виживуть завдяки дрібному фермерству і дрібній ринковій діяльності.