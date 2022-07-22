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Війна росії проти України ставить під загрозу світову економіку: МЗС Франції

Ціна російської агресії в Україні - це прискорення зростання світової інфляції у 2022 році до 8,5%
Міністерство закордонних справ Франції наголошує на негативному впливі російської агресії на світову економіку.
Війна росії проти України ставить під загрозу світову економіку: МЗС Франції Фото: з вільних джерел

Про це написало МЗС Франції у своєму твіттері. 

Війна проти України порушує схеми економічних обмінів та є однією з головних причин підвищення цін, яке підриває  спроможність людей купувати та обтяжує виробничі витрати компаній. Ціна російської агресії в Україні - це прискорення зростання світової інфляції у 2022 році до 8,5%, йдеться у дописі.

Окрім цього, російська агресія посилила спекулятивну поведінку, порушивши ланцюги постачання палива (нафта та газ) та створивши напругу на енергетичних ринках.

Блокування українських портів у Чорному морі порушило систему експорту продовольства, що спричиняє підвищення ціни та дефіцит необхідних товарів. 

"Війна, розв'язана росією в Україні, глибоко впливає на міжнародну економічну ситуацію, зачіпаючи, зокрема, найбільш уразливі верстви населення", - наголошує МЗС Франції, закликаючи рф припинити агресію та піти геть з України.

 
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22 07 2022 09:47
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