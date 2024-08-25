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Війна росії в Україні довела до банкрутства рибальство на Алясці – Bloomberg

25 серпня 2024, 14:28
Війна росії в Україні довела до банкрутства рибальство на Алясці – Bloomberg
Аляска, США. Фото: Richard Moore/WikiMedia
Цього тижня санкції Вашингтона допомогли довести до банкрутства рибальський бізнес на Алясці.

Війна москви в Україні прокотилася по європейських боргових ринках і призвела до заборони імпорту з США: від російських діамантів до горілки. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Група компаній Whittier Seafood і її філії на Алясці та Вашингтоні, що минулого року заробили $41 мільйон, цього тижня подали в місті Анкоридж заяву про банкрутство відповідно до розділу 11. 

Розділ 11 під назвою "Реорганізація" здебільшого використовується комерційними організаціями, які бажають продовжувати діяльність і одночасно виплачувати борги кредиторам за допомогою плану реорганізації, затвердженого судом.

Спочатку виробник звернулася за захистом до суду. Це сталося після того, як влада росії придбала російського постачальника крабів.

Підприємство приєдналося до кількох великих компаній, які посилалися на перебої в ланцюгах поставок у воєнний час. 

Проте вплив на Whittier Seafood був жорстоким, адже більшість світових запасів королівського та глибоководного краба історично видобувається у російських водах. 

Після початку війни в Україні філія компанії під назвою Marine Fishing International була відрізана від постачання цих ракоподібних. Раптовий шок стався після років скорочення популяції крабів і лосося, що стало випробуванням для рибної промисловості Аляски.

Клієнти компанії стали менше купувати продукцію з росії, а така реакція спричинила падіння вартості існуючих запасів крабів, що змусило компанію продавати за нижчими цінами, заявив засновник Whittier Олексій Козлов у судовій справі. Філія компанії імпортувала краба від АТ "Тефіда", дочірньої компанії, розташованої в російському портовому місті Владивосток. Водночас США та ЄС ввели ембарго на російські морепродукти, через що MFI "не змогла імпортувати свій основний продукт".

Уряд рф почав вживати заходів ще з минулого року, коли відкликав ліцензії на риболовлю "Тефіди ". ЩО означало, що кампанія не змогла поставляти краби MFI, що не дозволило останній обслуговувати клієнтів у США, Китаї, Кореї і Японії. Козлов заявив, що цього року російський уряд вжив більш рішучих заходів і конфіскував "Тефіду" для держави.

Крім того, Whittier зіткнулась з іншими фінансовими проблемами: з виплатами за кредитами. Компанія заявила, що має намір реструктуризувати борг.  

Автори підкреслюють, що незважаючи на перешкоди, Whittier та інші виробники морепродуктів Аляски можуть відновитися наступного року завдяки вищим цінам на лосось. Козлов сказав, що зростання попиту та обмежена пропозиція риби можуть підвищити ціни в 2025 році.

 
Аляскавійна в Українівтрати рф

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