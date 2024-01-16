"Війна росії з НАТО набагато ближче, ніж здається" – норвезький експерт

Часове вікно для переозброєння НАТО коротше, ніж багато хто вважає.

НАТО та росія значно ближче до війни, ніж багатьом здається.

Про це пише у своєму аналітичному огляді в мережі Х (twitter) науковий співробітник Університету Осло в Норвегії Фабіян Гоффманн.

Часове вікно для переозброєння НАТО коротше, ніж багато хто вважає. На мою думку, у нас є в кращому випадку 2-3 роки, щоб відновити стримування росії.

Однією з поширених помилок при аналізі загрози з боку росії є потрапляння в пастку "віддзеркалення". Це означає припущення, що росія розглядає потенційний конфлікт з нами так само, як ми розглядаємо потенційний конфлікт з нею. Ніщо не може бути далі від істини.

Крім того, важливо бути обережними, не екстраполюючи занадто багато уроків з України і не припускаючи, що війна з росією розгортатиметься подібним чином, хоча і в більших масштабах. Насправді війна між НАТО і росією, найпевніше, набуде зовсім іншої форми.

росія не планує широкомасштабної конвенційної війни з НАТО, яку ми зараз спостерігаємо в Україні і до якої ми в першу чергу готуємося. Вже до того, як зазнати значних втрат на полі бою в Україні, росія знала, що програє в такому сценарії.

російське мислення щодо війни з НАТО обертається навколо концепції контролю та управління ескалацією. Основна мета росії у війні з НАТО — ефективно впоратися з ескалацією та якнайшвидше припинити війну на вигідних для росії умовах.

Замість того, щоб повністю розгромити НАТО у тривалій наземній війні, подібній до тієї, що ми спостерігаємо в Україні, російська доктрина передбачає, що росія намагатиметься примусити НАТО поступитися, сигналізуючи про свою здатність завдавати дедалі більшої шкоди.

Це означатиме, зокрема, завчасне завдання далекобійних ударів по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури в європейських країнах НАТО. Послання урядам країн НАТО: не приходьте на допомогу своїм східноєвропейським союзникам, якщо ви не хочете, щоб ваше населення страждало.

Одночасно росія поширить свою ядерну парасольку на будь-яку територію НАТО, яку їй вдасться захопити під час початкового нападу. Це надсилає другий сигнал: будь-яка спроба повернути цю територію, особливо зовнішніми силами НАТО (США), призведе до ядерної ескалації.

Психологічний страх перед ескалацією, яка зрештою може призвести до неприйнятної шкоди, має відкрити двері для переговорів про майбутнє НАТО та архітектуру безпеки в Європі – звісно, на умовах росії.

Такий сценарій ведення бойових дій – це не змагання сил, а насамперед змагання, пов'язане з ризиком. Виникає питання: хто першим відступить, зіткнувшись з перспективою широкомасштабної війни, включно з потенційним обміном стратегічними ядерними боєголовками?

Як відомо історикам часів холодної війни, баланс військових сил не є визначальним для результатів у змаганнях, пов'язаних з ризиком. Натомість вони часто визначаються балансом рішучості, тобто відносною готовністю залишатися непохитними навіть тоді, коли ризики зростають.

Ось чому росія дотримується такого типу стратегії. росії не потрібно відповідати звичайній силі НАТО. Доки НАТО поступатиметься першою під зростаючим психологічним тиском через брак рішучості, росія може перемогти.

Річ ось у чому: війна, що триває в Україні, дає росії важливий урок - Заходу бракує рішучості. Внутрішня роз'єднаність і нескінченні дискусії про ескалацію лише зміцнюють віру росії в те, що НАТО відступить, коли справа дійде до конфлікту.

Це означає, що росії не доведеться чекати, поки її звичайні збройні сили будуть відновлені. Сценарії, за якими у нас є 5-10 років на переозброєння після закінчення війни, на мою думку, занадто оптимістичні.

Я поділяю думку східноєвропейських країн, що у нас є в кращому випадку 2-3 роки, щоб відновити надійні сили стримування росії. В іншому разі ми наражаємося на серйозний ризик того, що росія кине нам виклик, рано чи пізно.

НАТО має переконливо заперечити здатність росії захопити будь-яку значну частину території альянсу або погрожувати ударами по критично важливій інфраструктурі НАТО.

Ми також маємо провести серйозну дискусію не лише про те, як запобігти війні з росією, а й про те, як вести таку війну. Чи готові ми завдати удару у відповідь по критично важливих об'єктах російської цивільної інфраструктури, якщо росія першою завдасть удару по наших об'єктах? Як ми відреагуємо на те, що росія застосує ядерну зброю першою?

Наша неготовність продумувати ці сценарії викликає занепокоєння. З 2014 року російські інтелектуали широко і публічно обговорюють, як виграти війну проти НАТО. Де наші дебати?

Що нам потрібно, особливо в Європі, так це зусилля всього суспільства, щоб навести лад у наших справах. Не можна заперечувати, що це вимагатиме значних витрат, але я не бачу іншого життєздатного варіанту. Розглядаючи найгірші сценарії, як ми і повинні, час вже спливає.