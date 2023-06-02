Війна стала "стратегічним провалом" росії – Блінкен

Він перелічив основні стратегічні провали москви.

"Загарбницька війна Путіна проти України є стратегічним провалом - вона значно зменшила силу та вплив Росії на роки вперед", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у великій промові в Гельсінкі.

Про це повідомляє Yle.

Будь-яка мирна домовленість, яка дозволяє путіну консолідувати контроль над захопленою територією є неприйнятною і не принесе стійкого та справедливого миру, вказав Блінкен. Він підкреслив, що США віддані допомозі України, щоб не лише встояти перед лицем агресії, але і досягнути добробуту.

У своєму виступі в Фінляндії, яка нещодавно приєдналась до НАТО, головний дипломат США наголосив на провалах путіна. Війна, яку путін розв'язав проти України, послабила росію, виявила єдність єдності міжнародної спільноти в протистоянні путіну та захисті Статуту ООН , заявив посадовець.

"Якщо подивитись на довгострокові стратегічні цілі президента путіна, без сумнівів: росія перебуває в значно гіршому становищі сьогодні, ніж до повномасштабного вторгнення: у військовому, економічному та геополітичному планах", - додав головний дипломат США.

Він перелічив основні стратегічні провали москви.

"путін сподівався послабити західні союзи, але тепер НАТО більш об'єднане, а ЄС більше співпрацює зі США та НАТО, ніж будь-коли раніше", каже Блінкен.

москва хотіла збільшити енергозалежність Європи, натомість Європа відмовляється від російських енергоресурсів, а обмеження ціни на російську нафту зменшило доходи росії на 43% в перший рік війни. росія безповоротно втратила ринки в Європі, каже Блінкен.