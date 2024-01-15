Війна стримала українських олігархів, принаймні поки що – NYT

Ахметов один з небагатьох власників великого українського бізнесу, який з першого дня війни знаходиться в Україні і за майже 3 роки бойових дій ніколи не виїжджав за її межі.

Війна росії проти України, яка призвела до знищення низки промислових активів, позбавила так званих українських олігархів колишнього впливу та багатства.

Про це йдеться в статті видання The New York Times.

"Війна, спустошивши українську промисловість, обмежила владу так званих олігархів, магнатів, які тривалий час панували в економіці та використовували свої багатства для купівлі політичного впливу", - йдеться в статті.

Найбагатші люди країни втратили десятки мільярдів доларів. Найбільше постраждав Рінат Ахметов, втративши два металургійні заводи в Маріуполі, коксохімічний завод в Авдіївці, низку вітрових і теплових електростанцій. А його основні активи постійно обстрілюються російськими ракетами та дронами.

"За перший рік війни загальний статок 20 найбагатших українців скоротився більш ніж на 20 мільярдів доларів, за даними журналу Forbes. Пан Ахметов отримав найбільший удар, втративши понад 9 мільярдів доларів. Він один із лише двох мільярдерів, що залишилися в Україні, порівняно з 10 до війни", - йдеться в статті The New York Times.

Ахметов один з небагатьох власників великого українського бізнесу, який з першого дня війни знаходиться в Україні і за майже 3 роки бойових дій ніколи не виїжджав за її межі.

Тепер українська влада планує використати свої повноваження військового часу, щоб спробувати повністю порвати з олігархами. Мета полягає в тому, щоб зменшити їхній вплив на економіку та політику, а також притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у корупційних діях, здійснюючи політику, яку президент Володимир Зеленський обіцяв проводити перед вторгненням.

"Вони слабкі, і це унікальна можливість досягти справедливості з точки зору того, як потрібно керувати країною", – сказав в інтерв’ю міністр юстиції України Денис Малюська.

Українська влада каже, що ці зусилля спрямовані на відновлення післявоєнної країни, яка є більш демократичною та процвітаючою, і що вони також демонструють, що вони борються з корупцією , що є вирішальним кроком для забезпечення підтримки західних союзників.