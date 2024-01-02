Війна у Газі триватиме протягом 2024-го, резервістів виведуть для перегрупування – речник Цахалу

Розгортання військ реорганізовано для планування “тривалих боїв”.

Ізраїль очікує, що конфлікт у Смузі Гази триватиме протягом 2024 року.

Про це заявив речник Цахалу Даніель Хагарі, пише BBC.

За його словами, розгортання військ реорганізовано для планування “тривалих боїв”.

Низка військових, зокрема резервісти, вийдуть з Гази для відпочинку та перегрупування.

Видання зазначає, що економіка Ізраїлю постраждала з початку війни, адже багато чоловіків опинилися на полію бою, залишивши робочі місця. Але Хагарі додав, що “бої триватимуть, і резервісти нам знадобляться”.